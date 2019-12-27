Космонавты встретят Новый год на МКС в костюмах и красных колпаках возле искусственной ёлки

До встречи Нового года остаются считанные дни, поэтому большинство людей уже составили планы на праздничную ночь, приготовили подарки и продумали меню. Находящиеся сейчас на МКС космонавты встретят новое десятилетие возле искусственной ёлки в красных костюмах и колпаках.

Международная космическая станция летит на скорости более 7,5 км/сек, пересекая часовые пояса, а потому «в теории» космонавты могут встретить Новый год не один раз, а 16. Однако экипаж живёт по гринвичскому времени, которое и принимается во внимание. В праздничную ночь на МКС будет царить соответствующая атмосфера – нарядная ёлка, переодетые в новогодние костюмы астронавты из России, США и Италии. По установившейся традиции экипаж посмотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», который, кстати, больше интересен иностранцам.

Новогодний стол на МКС «разнообразят» доставленными кораблём «Прогресс» продуктами – фисташками, маслинами, яблоками, цитрусовыми, шоколадом. Известно, что выходным днём для космонавтов станет только 1 января, а затем они снова приступят к работе.

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