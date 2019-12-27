Пашинян назвал Су-30 СМ главным приобретением года

27.12.2019, 11:44, Новости дня

Российские истребители Су-30СМ стали главным приобретением года, самолеты уже доставлены в Армению, сообщил глава правительства Никол Пашинян.

«Наше главное приобретение года – многофункциональные истребили Су-30СМ», – написал Пашинян в Facebook, опубликовав видео с полетами самолетов.

В конце января министерство обороны Армении сообщило, что республика договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей СУ-30СМ. Кроме того, Ереван сообщал о возможности получения нового оружейного кредита от РФ после реализации текущего соглашения на 100 млн долларов.

Напомним, 24 апреля министр обороны республики Давид Тоноян сообщил, что РФ поставит первые многофункциональные истребители Су-30СМ в Армению к началу 2020 года, но Ереван и далее будет усиленно перевооружаться с помощью Москвы.



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