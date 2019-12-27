«Нас обманули»: поезда через Крымский мост вызвали разочарование

Скорое снижение цен в магазинах полуострова прогнозируют

местные власти. Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма

Алексей Черняк уверен, что запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

позволит наполнить регион товарами широкого потребления и продуктами питания,

что приведет к снижению цен.

«В этих целях планируется строительство крупных оптовых

хабов к 2021 году, где будут накапливаться не только продтовары, но и

строительные материалы», – сказал чиновник в интервью ТАСС.

Но простые люди не так оптимистичны. По словам блогера с

ником «Кремлевский Связной», он общался с крымчанами на эту тему.

Люди действительно ждут снижения цен на товары, но пользователь Сети усомнился,

что поезда по Крымскому мосту исправят ситуацию.

«Сомневаюсь, что поезда вытянут Крым из сильной

инфляции. Уже не верится. Обещали то же самое после запуска автомобильной

части. Получается, нас обманули: цены как шли вверх, так и идут», —

написал блогер на своей странице в «Твиттер».

Через Крымский мост пустили поезда. Разговаривал с крымчанами: ждут снижения цен на товары. Но сомневаюсь, что поезда вытянут Крым из сильной инфляции. Уже не верится. Обещали то же самое после запуска автомобильной части. Получается, нас обманули: цены как шли вверх, так и идут. pic.twitter.com/ceEMzEVebG

— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) December 27, 2019

В том, что стремительный рост цен остановить пока не

удается, признавался на встрече с Владимиром Путиным глава Республики Крым

Сергей Аксенов. «Такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается

решению», – сказал чиновник.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23

декабря. Первым Керченский пролив пересек президент. После этого на маршрут

вышел пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Спустя 40 с

небольшим часов он прибыл в Севастополь.

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