«Абсолютно беспомощна»: друг рассекретил быт Галины Волчек

«Мы как-то жили в одной гостинице, – рассказал Казакевич. – Волчек приехала с огромным чемоданом. Я помог донести. С нами пошла одна дама. Мне все время шептала: «Ты знаешь, какие мы подруги? Самые настоящие! Нас связывают десятилетия!»

Волчек мне говорит: «Ты не уходи, я хочу по улице пройтись, а одной мне нельзя – сразу обступят почитатели. Придется в номер возвращаться.» Дама помогла разобрать и развесить Волчек вещи, что-то протерла, кровать ей распахнула. Фрукты принесла. Убежала по какой-то надобности. Волчек все ей делать позволила. А когда она ушла, спросила у меня: «Саша, а кто эта женщина?»

«Как говорил ее сын Денис, она дома совершенно беспомощна, – продолжил друг. – Дома у нее не работает ни фен, ни пульт от телевизора, утюг не включается. А в театре у нее все само включается. Попробуй не включись!»

«Зачем-то Галина Борисовна всегда наматывала на подбородок шарф, пытаясь этот подбородок скрыть, – написал Александр на своей странице в социальной сети. – И научила этому Неелову и Тарасову. Если бы не былой этой привычки, никто бы не обратил внимания, что у нее что-то не так. Но так завелось и не менялось. Правда, как-то она села на диету и здорово похудела. Подбородков не осталось. Она стала красивой как никогда. Красота в ней нарастала с возрастом. И после 65 было глаз не оторвать. Воля у нее была железная. Но было две вещи, на которые не хватало даже ее железной воли – бросить курить и научиться беззаботно в кафе с подругами пить кофе».

Напомним, что 19 декабря худрук «Современника» отметила последний, 86-й день рождения. Через четверо суток она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря Галина Волчек была доставлена в Боткинскую больницу. На следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку она не могла самостоятельно дышать. Похоронят Галину Борисовну на Новодевичьем кладбище 29 декабря.

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