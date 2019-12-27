«Мало». Kazka выпустила новый трек. Аудио

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Аудио: КАZКА / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российский певец любит погонять на роскошном автомобиле, но, по всей видимости, не любит платить штрафы за нарушения ПДД. Долг накопился немаленький, поэтому за Михайлова и его «Роллс-Ройс» уже взялись судебные приставы. Москва и область буквально усеяны камерами контроля скорости, под прицел которых регулярно попадает популярный российский певец Стас Михайлов и его роскошный седан Rolls-Royce Ghost. Как […]
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