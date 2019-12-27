Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии газу и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Соответствующих договоренностей стороны достигли в рамках протокола по газовому сотрудничеству.

«Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — сказал он.

20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.

Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. РФ выплатит «Нафтогазу Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

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