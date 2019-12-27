Автоновости: Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов

Правительство РФ устраняет законодательный пробел, который позволял недобросовестным водителям проскакивать платные дороги «зайцем», то есть, без внесения оплаты. Теперь это официально станет нарушением — и штраф будет огромным.

В 2020 году к привычному перечную штрафов добавится еще один — за неоплаченный проезд по платным автодорогам, который, наконец, обретет статус административного правонарушения. Такая норма содержится в проекте федерального закона об изменениях в КоАП, уже одобренном на заседании Правительства РФ. Далее документ будет рассматривать Госдума, но там появлению нового штрафа, предположительно, препятствовать не будут.

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"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог. Это позволит обеспечить эффективное функционирование транспортной инфраструктуры и будет отвечать общественным интересам и интересам добросовестных пользователей платных автомобильных дорог.

Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации", — говорится в решении правительства РФ от 25 декабря.

Размер штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам пока официально не установлен. По предварительным данным, за первое нарушение хотят установить сумму штрафа в 2 500 рублей, а за повторный "бесплатный" проезд — уже 10 000 рублей.

Отметим, что введение нового большого штрафа должно решить проблему "зайцев" на платных дорогах. Среди них есть как автомобилисты, которые вплотную пристраиваются к впередиидущей машине и проскакивают вслед за ней пункт оплаты, так и мотоциклисты, которым не составляет большого труда протиснуться с краю от шлагбаумов. Фиксировать неоплаченный проезд, по всей видимости, будут с помощью камер.

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