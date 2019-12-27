В Госдуме предложили сделать наследием ЮНЕСКО новогодние традиции россиян

Именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей., считает депутат Зубарев.

И салат оливье, и селедка под шубой, и «Советское шампанское», и фильм «Ирония судьбы» и посещение бани 31 декабря – все это может стать наследием ЮНЕСКО. Во всяком случае депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести эти сугубо российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.

Соответствующее письмо он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

«Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России», — говорится в письме.

Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.

«Новый год для нашей многонациональной страны — это не просто праздник, который, кстати, одинаково ждут дети и взрослые. Это не один конкретный день, а особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», — сказал Зубарев РИА Новости.

По его мнению, важно сохранить российские традиции для молодых поколений, так как «самое семейное торжество» служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.

Депутат считает, что в первую очередь попасть в список могли бы традиции новогоднего стола, ставшие «гастрономическими брендами» РФ салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, мясные и рыбные закуски — заливное и холодец, а также выпекание новогоднего пирога со «счастливой монеткой» внутри и традиция ставить на праздничный стол традиционные марки игристого вина «Советское шампанское».

Также наследием предлагается признать массовое проведение детских утренников и елок в преддверии Нового года и на протяжении всего периода школьных зимних каникул (с 20 декабря по 8 января).

Кроме того, в список предлагается включить семейный просмотр или фоновое присутствие на телеэкранах 31 декабря художественного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), который тоже уже стал традицией.

Помимо этого, признать наследием предлагается массовые гулянья, представления и концерты с танцплощадками, катания на санях и санках, игры в снежки в новогоднюю ночь, бенгальские огни в антураже уличного праздника и празднование Старого Нового года в ночь на 14 января.

В список также предлагается включить домашние традиции вырезания бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина, украшение окон заготовками снежинок. Ну, и конечно же, посещение «русской бани» накануне Нового года, загадывание желаний пока бьют куранты на Спасской башне Московского Кремля.

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