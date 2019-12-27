«На… иди, сын маминой подруги»: отпрыск ульяновского губернатора оскандалился

Сын главы региона стал участником громкого публичного скандала

В центре громкого скандала оказался сын губернатора Ульяновского области Сергея Морозова Евгений. Отпрыск главы региона, являясь топ-менеджером муниципального предприятия «УльГЭС», вступил в словесную дуэль с депутатом Ульяновской городской думы Антоном Антиповым.

Повод для бурной и долгой дискуссии, которая в итоге переросла в приглашение на «стрелку», оказался весомый – Евгений Морозов указал народному избраннику на спиленные ветки деревьев у детского сада, которые никто не вывез. Депутат критику воспринял болезненно.

Сын губернатора не остановился: «На… иди сын маминой подруги, ты если б за детей переживал как это преподносишь помог бы организовать вывоз спила в отведенные для этого законом сроки», — написал Морозов (пунктуация и орфография участников переписки сохранена. – «Блокнот».).

Депутат парировал: «А в глаза это можете сказать или только за клавой мужчинка? Не ваше дело рассуждать о моих родителях. Меня мама растила одна, а вы кто без своих родителей? Засранец!».

На этом конфликт не закончился. Морозов-младший сообщил в социальных сетях, что «по итогу пустой переписки с заигравшимся в депутаты мальчиком, переступив через себя, позвонил ему и объяснил, что правильно встретиться на нейтральной территории». «Никто его бить не собирается, готов объяснить свою позицию по данному недопониманию», — деликатно предупредил губернаторский сын.

Однако, по его словам, «депутат с позиции «я начальник, ты дурак» продолжил настаивать на встрече у него в кабинете вперемешку с личными оскорблениями, мол, «ты нет никто и звать никак».

«Поняв, что конструктивного разговора у нас с этим пустозвоном не выйдет, распрощался и положил трубку, на что вдогонку в ответ услышал «…давай чмо е…е» [нецензурно]. Что меня очень сильно задело и оскорбило», — рассказал изумленной ульяновской общественности Евгений Морозов.

В итоге губернаторский сын решил проучить «сына маминой подруги». Евгений Морозов написал два обращения: одно на имя председателя «Единой России», председателя правительства Дмитрия Медведева, и второе – в партийную комиссию по этике. По мнению Морозова, «такие люди, как Антипов, не должны представлять партию власти».

Однако, как стало известно «Блокноту», главе региона якобы очень не понравился этот публичный конфликт, к которому теперь решили привлечь и премьер-министра. По этой причине губернаторского сына и строптивого депутата в срочном порядке пригласили на профилактическую беседу в региональное отделение «Единой России».

«…Партийные боссы собрали и на пальцах разложили что сорится не надо, на правах старшего проявлю инициативу и на собственном примере продемонстрирую младшему поколению пример мудрости не слабости для, приношу свои извинения Антону Антипову за слова что могли его обидеть», — написал в своем Twitter губернаторский сын (орфография и пунктуация сохранена. – «Блокнот».).

Депутат тоже препираться больше не стал, заявил, что ответил «взаимностью со всей искренностью и добрыми намерениями». Приношу Евгению свои извинения за то, что тоже огорчил», — сообщил Антон Антипов.

Ульяновский губернатор (справа) наверняка провел «профилактическую беседу» со своим сыном

Секретарь ульяновских единороссов и руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Василий Гвоздев подтвердил «Блокноту», что «стороны извинились и простили друг друга». «Конфликт исчерпан», — резюмировал собеседник издания.

У младшего сына главы региона – богатая биография. Так, почти четыре месяца прокуратура Железнодорожного района проводила проверку по заявлению редактора местного портала Ulnovosti.ru в отношении нецензурных высказываний Евгения Морозова на его же страничке в Twitter. Однако привлечь сына губернатора Ульяновской области Морозова к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) оказалось невозможно. Как сообщили «Блокноту» в редакции, Морозов-младший оскорбительно, с использованием ненормативной лексики, отозвался о редакторе ресурса, обидевшись, вероятно, на одну из критических публикаций. Но наказывать за это сына главы региона ульяновские правоохранители, как показывает действительность, не решились.

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