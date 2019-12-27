Мария Захарова открыла «корпоратив» в МИД России зажигательным танцем

27.12.2019, 11:37, Новости дня

Дипломат может и любит танцевать.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня выложила ролик на своей странице в Instagram, на котором она танцует на новогоднем корпоративе. Соответствующее видео Захарова опубликовала у себя в Instagram.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — подписала видео дипломат. Ее партнером по танцам стал заместитель официального представителя Департамента информации и печати МИД России Евгений Воронин.

К слову сказать, Захарова любит и может танцевать. Как-то в Пятигорске дипломат танцевала лезгинку.



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