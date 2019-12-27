Банды, трупы и миллиарды: общество требует публичного расследования деятельности Герасименко

Скандального ямальского прокурора поставили во главе транспортной прокуратуры Уральского федерального округа.

В правительстве России снова призвали расследовать деятельность скандально известного прокурора Александра Герасименко. По крайней мере, об этом написала правительственная «Российская газета». Под конец 2019 года после серии скандалов его все-таки убрали с поста прокурора ЯНАО, однако тут же… назначили главой транспортной прокуратуры Уральского федерального округа! Хотя ранее в СМИ просочилась информация, что даже силовики выступали против, в том числе центральный аппарат ФСБ.

Вызывает сомнения, насколько такое назначение вообще законно – ведь Следственный комитет России ведет две серьезных проверки по Герасименко. Одна из них по заявлению известного ученого Виктора Гузя, который долгое время фактически в одиночку расследует воровство миллиарда из инновационного фонда «Ямал». Вторая — по факту многолетнего препятствования законной предпринимательской деятельности. В материалах Следственного комитета фигурируют статьи 169, 285, 286, 294, 315 УК РФ и так далее. Если окажется, что на повышение назначен реальный уголовный преступник (мягко говоря, есть основания подозревать) и он все равно останется на новом посту, то это будет самый громкий скандал за всю историю современной российской прокуратуры.

Не исключено, что Герасименко использует весь свой административный ресурс (а мы уже писали о вероятной «крыше» прокурора в самых верхах) и дела против него замнут, говорят юристы. Кстати, СУ СКР по ЯНАО много лет отказывалось регистрировать заявления о возможных преступлениях прокурора. История дошла до Верховного суда РФ, который признал бездействие местного СКР незаконным и обязал их приступить к расследованию. Но оказалось, что главный военный прокурор России (он-то здесь каким боком?) – заместитель Генерального прокурора Валерий Петров сейчас пытается отменить это решение – выступает с повторной кассацией. Юристы считают, что такой «наезд» на Верховный суд — это прямой удар по репутации президента Владимира Путина. Ведь он не только является гарантом Конституции, но и не раз публично заявил, что строит правовое государство.

При этом в СМИ опубликовано более сотни материалов, где Герасименко обвиняют и в других вероятных уголовных преступлениях. Причем с очень серьезными доказательствами.

Напомним коротко только некоторые из них: покрывательство кражи миллиарда рублей из федеральных средств, выделенных на инновационное развитие Ямала, удивительное прекращение уголовных дел прокуратурой против предпринимателей Веселкова и Дружинина при явных признаках мошенничества и хищений, подозрения на «крышевание» различных ОПГ, вопиющее хищение обвинительного заключения из материалов судебного производства (возбуждено уголовное дело), хищение из дела против Герасименко листа с подписью судьи его подчиненными, браконьерство в Таймырском биосферном заповеднике (кстати, он находится под охраной ЮНЕСКО, и Гринпис уже обращался к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой расследовать дело) и так далее. Даже Генпрокурор РФ Юрий Чайка получал представление суда за нарушения своего ямальского подчиненного.

Но есть обвинения и пострашнее. Например, строительство незаконной дачи в Тюменской области. «Делом заинтересовались в ФСБ. После проверки там официально заявили: прокурор занял участок стоимостью почти 10 миллионов рублей незаконно. Суд обязал Герасименко освободить землю. Несмотря на это он спустя год продлил аренду, — говорится в опубликованном документальном фильме «Дача прокурора Герасименко» (очень рекомендуем его посмотреть).

После того как все это вскрылось, был жестоко замучен и убит главный свидетель по данному эпизоду предприниматель Калугин. Убийцы переломали предпринимателю руки и ноги, а потом еще живому вкручивали шурупы в грудь и голову, смаковали шокирующие подробности местные СМИ. Следователи сделали тогда вывод – его пытали и убивали профессионалы.

С пикетами против незаконной дачи прокурора выступал и один из самых непримиримых борцов с коррупцией Тюменской области, председатель общественной организации «Народный контроль» и член ОНФ Александр Шемякин. — Самое страшное в чем? Что есть решение суда, которое признало распределение участков незаконным. А он продлил аренду этого участка уже через год после вступившего в силу решения суда. Я думаю, он зря работает прокурором, — говорил Шемякин, выступая в свое время с пикетом перед дачей прокурора (этот эпизод есть в фильме). И вот труп Шемякина нашли в его собственной квартире летом этого года (в «РГ» назвали все это «странным совпадением»).

Борца с коррупцией Тюменской области Александра Шемякина нашли мёртвым в своей квартире летом этого года

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря журналисты хотели задать вопрос о тюменской даче. Так как их не спросили, было опубликовано официальное обращение с призывом публично расследовать это дело. Прокурор публично не ответил ни на одно из обвинений. Более того – на доследственных проверках он отказался отвечать на вопросы сотрудников ГСУ СКР, ссылаясь на 51-ю статью Конституции (по мнению следователей, в данной ситуации прокурор злоупотреблял своими правами). Сейчас в юридической практике отказ давать показания вообще чуть ли не приравнивается к признанию вины, говорят некоторые адвокаты.

Даже в «лихие» девяностые Генпрокурор Скуратов был вынужден покинуть свой пост после видео, где человек, только лишь «похожий на прокурора», находился в гостиничном номере с двумя девушками (причем на видео не было ничего незаконного или аморального). А здесь прокурор региона, десятки реальных обвинений (в том числе, кстати, пристройка к зданию прокуратуры округа «VIP-сауны» стоимостью более 606 миллионов бюджетных рублей), — и ничего! Неужели система надзора прогнила гораздо сильнее, чем в 1990-е?

5 сентября на ВЭФ-2019 во Владивостоке глава «Корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников передал главе государства папки с документами и расследованиями федеральных СМИ о нарушениях прокурора. И уже 9 октября Владимир Путин провел совещание с членами правительства о том, как избавить бизнес от «перегибов» со стороны силовиков. «Сегодня у них главное – наказание предпринимателей любой ценой», — отмечал в докладе президенту зампред Правительства РФ Константин Чуйченко. Многие журналисты тогда пришли к выводу, что он имел в виду именно ситуацию с Олегом Ситниковым.

А еще в этом году помощник полпреда по УрФО Анна Ленская публично заявила, что в ЯНАО наблюдается максимальное административное давление на бизнес среди всех регионов Урала. Какой же беспредел начнется после того как Герасименко дали «порулить» транспортным надзором по всему федеральному округу?

Премьер Дмитрий Медведев поручил Правительству РФ до конца года проработать меры, которые могли бы вернуть доверие общества и бизнеса к надзорным органам. Если государство готово к реальным шагам, то не исключено, что идеальный вариант – начать «очищение» с открытого расследования прокурора Герасименко. Ведь это абсурд и настоящее издевательство над народом, когда при наличии десятков таких серьезных аргументированных обвинений против него не только не заводят уголовные дела, но и фактически отправляют на повышение! Пока прокурор не получит заслуженную правовую оценку, никто в России и в мире не поверит в честность нашей надзорной системы. Тогда и о развитии страны рассуждать бесполезно. «Общество требует провести полную и публичную проверку прокурора. С каждым месяцем вопросы юристов, политиков, бизнесменов и журналистов по поводу его биографии звучат все серьезнее. Их уже невозможно заткнуть или проигнорировать», — пишут в правительственной газете. И в данном конкретном случае нельзя с ними не согласиться

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