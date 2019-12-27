Стало известно о будущем «замороженного» сериала «Сваты»

27.12.2019, 11:37, Разное

Сценаристы ввели нового персонажа, которого ранее не было в
проекте. Им станет «Палыч» – директор сельского клуба. По задумке создателей
сериала «Сваты», герой появится на свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека.

Роль «Палыча» исполнит любимый многими актер Михаил Трухин.
Он известен по проектам «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы». Об этом сообщает
портал «53news».

Также ранее сообщалось, что герой Юрий Ковалев, которого до
пятого сезона играл Анатолий Васильев, может вновь появится на экранах. В
седьмом сезоне сериала «Сваты» главные персонажи будут показаны в молодости. Например,
роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую
Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак.

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Публикация от Михаил Трухин (@troukhine) 26 Май 2019 в 2:59 PDT

Напомним, для актера Анатолия Васильева четвертый сезон «Сватов»
стал последним. Артист решил уйти из проекта из-за разногласий с режиссером Андреем
Яковлевым и коллегой по цеху Федором Добронравовым, сыгравшим роль Ивана
Будько.

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» начнутся в
январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен и сделать
паузу. Работа возобновится летом.

Отметим, что съемки сериала «Сваты» несколько раз
откладывалась из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Хотят слухи,
что пока удалось отснять только пять эпизодов из 16 запланированных.



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