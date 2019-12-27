«Ударно отдыхаем»: опубликовано видео с пустившейся в пляс Марией Захаровой

«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» Департамента информации и печати МИД России», – описала происходящее на видео Мария Захарова. Музыкальным сопровождением номера занялся российский рок-н-ролл исполнитель Денис Мажухов.
Пользователи Сети согласились с высказанным официальным представителем МИД мнением о том, что отдыхать надо с тем же огоньком, что и работать. «В стране Благодать! Можно и потанцевать!», «молодец Мария. Единственное министерство, за которое не стыдно! Здоровый климат в коллективе, плодоностный результат в работе!», «Мария, вы супер!! и в танце и в работе!! горжусь вами!!», не стали скрывать своей восхищения комментаторы.
«Ударно работаем – ударно отдыхаем!», – подчеркнула Мария Захарова.
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