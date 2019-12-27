Росстат: К 2036 году численность населения в России может сократиться почти до 143 миллионов

27.12.2019, 11:30, Разное

Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов.
Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, женщин – около 76 млн, а вот миграционный прирост ожидается на зафиксированном на текущий момент уровне. При этом специалисты предполагают, что у россиян вырастет средняя продолжительность жизни. На 2020 год она составляет чуть более 73 лет, а увеличится до 79 лет.

Если пессимистичный вариант говорит об убыли населения РФ, то оптимистичный, напротив, о приросте до 150 миллионов человек в ближайшие 16 лет. Также прогнозируется повышение суммарного коэффициента рождаемости (с 1,5 до 1,58) и снижение смертности населения, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британские медики назвали породы кошек, которые помогают лечить людей. Свойства фелинотерапии можно применять при борьбе с различными заболеваниями, в том числе гипертонией, онкологией, неврозами. Ученые провели наблюдение за владельцами кошек и сравнили их с теми людьми, которые не заводят никаких питомцев. Выяснилось, что обладатели хвостатых друзей меньше подвержены простудным заболеваниям, патологиям нервной и сердечно-сосудистой систем. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика