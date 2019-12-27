Росстат: К 2036 году численность населения в России может сократиться почти до 143 миллионов

Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов.

Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, женщин – около 76 млн, а вот миграционный прирост ожидается на зафиксированном на текущий момент уровне. При этом специалисты предполагают, что у россиян вырастет средняя продолжительность жизни. На 2020 год она составляет чуть более 73 лет, а увеличится до 79 лет.

Если пессимистичный вариант говорит об убыли населения РФ, то оптимистичный, напротив, о приросте до 150 миллионов человек в ближайшие 16 лет. Также прогнозируется повышение суммарного коэффициента рождаемости (с 1,5 до 1,58) и снижение смертности населения, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».

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