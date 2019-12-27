Диетологи посоветовали заменить майонез в новогодних салатах соусом из мацони

Диетологи рассказали, чем заменить майонез в новогодних салатах. Специалисты назвали соус из мацони самой оригинальной альтернативой традиционному варианту.

Майонез является неотъемлемым атрибутом новогоднего стола. Он улучшает вкусовые качества блюда, что нередко приводит к перееданию. Кроме того, этот продукт является практически чистым жиром, обладает высокой степенью калорийности, что делает его вредным не только для фигуры, но и для здоровья в целом. Особенно от подобного влияния страдает сердечно-сосудистая система. Майонезы промышленного производства помимо вышеперечисленного содержат еще и вредные консерванты, которые могут нарушить работу пищеварительной системы.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, диетологи рекомендуют заменить этот продукт на более полезный. В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на мацони, популярный в Армении. Данный продукт является кисломолочным напитком. Его следует смешать с измельченной перечной мятой, чесноком или другими специями. В результате получится интересная заправка для салата, которая обладает рядом полезных для здоровья свойств. Мацони улучшает пищеварение, а также обладает низкой калорийностью.

Альтернативой майонезу может стать также греческий йогурт или нежирная сметана. При добавлении в них горчицы может получиться соус, по вкусовым качествам не уступающий традиционному для салатов. Некоторые салаты хорошо заправить оливковым маслом первого отжима.

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