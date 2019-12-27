Двое украинцев, которые были на борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета, госпитализированы с травмами – МИД Украины

27.12.2019, 11:30, Новости дня

Двое украинцев, которые находились на борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, рухнувшего сегодня утром недалеко от аэропорта в Алматы, получили травмы и находятся в больнице. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Среди пострадавших есть двое граждан Украины, которые доставлены в больницу города Алматы», – сказал Погорельцев.

По его словам, у обоих украинцев перелом позвоночника и травмы средней тяжести.

Дипломат добавил, что консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживает контакты с местными спасательными службами.

Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в Казахстане.

Сегодня утром после вылета из аэропорта Алматы самолет, который летел в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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