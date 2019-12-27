Двое украинцев, которые были на борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета, госпитализированы с травмами – МИД Украины

Двое украинцев, которые находились на борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, рухнувшего сегодня утром недалеко от аэропорта в Алматы, получили травмы и находятся в больнице. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
«Среди пострадавших есть двое граждан Украины, которые доставлены в больницу города Алматы», – сказал Погорельцев.
По его словам, у обоих украинцев перелом позвоночника и травмы средней тяжести.
Дипломат добавил, что консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживает контакты с местными спасательными службами.
Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в Казахстане.
Сегодня утром после вылета из аэропорта Алматы самолет, который летел в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.
В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Двое журналистов из команды «Шарий.net» пострадали в Киеве во время освещения суда по делу об убийстве Павла Шеремета. «Националисты толпой напали на ребят, пинали ногами и облили мочой», – рассказала Наталья Поклонская о произошедшем. Она добавила, что на этом радикалы не остановились и пригрозили облить работников СМИ кислотой. «Массовое нападение на журналистов – настоящий беспредел», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бабченко назвал единственный победный вариант для Украины завтра в Париже / 9 декабря
- Сближение Китая с Россией: ЕС должен действовать / 11 декабря
- Наука: Ходьба улучшает работу мозга? / 27 ноября
- Мнение: Письмо: «Ощущаю себя тварью дрожащей» / 18 марта
- Панину угрожает опасность из-за секс-видео / 17 декабря
- Opel готов представить новую гибридную версию кроссовера Grandland X / 16 декабря
- Мнение: Публично опозорен разными путями / 28 ноября
- Очки Джона Леннона продали за $200 000 на аукционе / 14 декабря