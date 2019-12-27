«Найдите и приведите ко мне»: стало известно о последнем желании Волчек

Галина Борисовна обратилась к труппе с просьбой «найти того человека, который мог бы, как я, здесь быть день и ночь, решать проблемы, жить жизнью театра». «Я всегда буду рядом, дверь в мой кабинет будет открыта» – обещала она.
Она молила, призывала, настаивала найти ей помощника, опору, преемника, поскольку понимала, что в 86 лет каждый прожитый день – чудо. Да и помнила, наверное, сказанные как-то в шутку ее теперь уже тоже покойным другом Олегом Табаковым, что художник остается творцом, пока у него его потенция. Худрук Художественного театра имел ввиду, что для движения вперед важна молодость. А когда человек сам передвигается в инвалидном кресле, вряд ли уместно ждать от него запала и задора.
Последнее желание Галины Волчек не успели, увы, исполнить. Да и вряд ли возможно заменить такую величину кем-то. Она сделала театр по своему вкусу и разумению. Театр противоречивый, неровный, спорный, как и сама Галина Борисовна.
Теперь надо искать, кто взвалит на себя эту глыбу. Пока, как говорят в курилке актеры, самым вероятным преемником Галины Волчек является Сергей Гармаш. Кстати, именно он в день смерти Галины Борисовны сообщил об этом зрителям «Современника». «Умер наш учитель. Наша мама. Наше сердце. Сердце этого дома. Сердце этого коллектива», – высказался Гармаш о режиссере. Он призвал зрителей понять отказавшихся выйти на поклон артистов и помолчать вместе минуту.
А в октябре, на всем том же сборе труппы, именно Сергей Гармаш объявлял о планах театра на новый сезон. Он планировал, что режиссер из Израиля Евгений Арье поставит «Папу» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера.
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Напомним, что Сергею Гармашу всего 61 год. В «Современнике» он служит с 1984 года и является одним из ведущих актеров с обширным репертуаром: Лопахин в «Вишневом саде» Чехова, старший брат в «Карамазовых и ад» по мотивам Достоевского, Альфонс в «Трех товарищах» Ремарка, Михаил в «Мурлин Мурло» Коляды и первый министр в «Еще раз о голом короле» Филатова.
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