Михаил Боярский о супруге Ларисе Луппиан: «Она на глазах теряет здоровье»

27.12.2019, 11:30, Разное

Отечественный актёр театра и кино Михаил Боярский недавно высказался о супруге Ларисе Луппиан. Артист считает, что она «на глазах теряет здоровье», так как пытается совместить семью и заботу о внуках с обязанностями худрука «Ленсовета».
Гостем одного из последних эфиров программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал Михаил Боярский, 26 декабря отметивший 70-летний юбилей. В студии артист пояснил о семье, в частности, о Ларисе Луппиан, которую считает прекрасной матерью и заботливой бабушкой. Легендарный советский Д’Артаньян констатировал, что супруге удаётся совмещать руководство театром и заботы о семье, но при этом он замечает сложности такого образа жизни. Боярский говорит, что Луппиан «сжигает себя» и стремительно теряет здоровье. Он в свою очередь старается по возможности помогать избраннице, забирая хотя бы часть обязанностей.


Михаил Боярский признался, что уже мечтает о выходе на пенсию. Так он сможет больше времени проводить с подрастающими внуками, а также «освободит дорогу» молодым талантливым актёрам, которым тоже нужно строить карьеру и заслуживать признательность зрителей.



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