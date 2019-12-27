В продаже появился китайский внедорожник Beijing BJ90

27.12.2019, 11:30, Новости дня

Китайский бренд BAIC представил новую модель внедорожника Beijing BJ90, который внешним видом напоминает Mercedes-Benz GL 2011.

В свою очередь, дизайнеры практически полностью повторили внешний вид вышеуказанной модели, однако предусмотрев и некоторые индивидуальные особенности. В частности, новая модель отличается формой решетки радиатора, головной оптикой, а также стильными бамперами, придающими внедорожнику Beijing BJ90 более агрессивный вид.

Также отмечается, что колесная база достигла 3100 мм. В салоне применили современную приборную панель, крупный дисплей мультимедийного комплекса. В продажу поступят версии внедорожника Beijing BJ90 с двумя моторами 3,0 и 4,0 литра на 333 и 422 л.с. мощности. В базовой комплектации цена автомобиля составляет 98,8 тысяч юаней.



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