Мнение: «Орден Победы» из Калифорнии

В редакцию "Рупора Тоталитарной Пропаганды" поступило письмо из штата Калифорния на тему установки в Севастополе мемориального "Ордена Победы" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

"Орден Победы" из Калифорнии

Борис Александрович, здравствуйте!

Пишу Вам, как коренному севастопольцу из Калифорнии.

Кратко о себе. Мне 78, в лихие 90-е вынужден был покинуть временно Крым. В Севастополе служил, влюбился, женился, двух сыновей взрастил, учился в СПИ, там прошли мои лучшие годы. Но пока здесь, не дома. Овдовел в 2018.

Обладая избыточностью свободного времени, решил тряхнуть стариной и в преддверии нашего великого праздника — 75-летия ПОБЕДЫ, ипользуя свои инженерные и художественные навыки и пенсионные сбережения, решил сотворить моему родному городу Севастополю личный праздничный подарок — орден ПОБЕДЫ №1 в моём исполнении в масштабе 1:25, размер в поперечнике 1.8 м,

вес ~ 100-150 кг, разборной (13 частей), 55 "бриллиантов" и 5 "рубинов" иллюминированы цветными светодиодами в динамике по программе контроллера, который с блоком питания прилагается.

Лицевая сторона ордена выполнена защитной листовой медью

( 0.2 мм и 0.5 мм ). Так же выполнена и орденская планка.

На материалы и комплектующие вложил около 2000 дол..

К середине ноября орден был готов, почти год без выходных с упоением трудился и вот результат. Но по ходу работы мои задумки разрослись до проекта мемориального комплекса

"КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ПОБЕДЫ", в котором нашли место имена наших славных полководцев — маршалов СССР во главе с Генералиссимусом СССР И. В. СТАЛИНЫМ. Полагаю, постаменты под орден и стелу,

мемориальную доску, установку севастопольцы осилят. И далее, как мне видится, место такому комплексу в парке ПОБЕДЫ, по моим разведданным, в центре аллеи городов-героев у круглого фонтана, где нескончаемый людской поток посетителей парка. Он бы стал визитной карточкой Севастополя, так же, как 35-я батарея, Гасфорт.

Ещё в августе с.г. с этой инициативой я обратился к В. В. ПУТИНУ, благодаря которому Севастополь и Крым

вернулись домой в РОССИЮ. Администрация Президента РФ перенаправила моё обращение в Севастополь Главному управлению культуры (ГУК) правительства.

Вскоре с ГУК ( Краснолицкий Н. И. ) пришёл одобрительный ответ с рекомендацией ознакомиться с "ПОЛОЖЕНИЕМ" п.3.3 ( https://sev.gov.ru/docs/253/62458 ), чем я был повержен в нокаут.

Дальнейшая моя переписка с ГУК была обречена, ГУК стал недоступен для конструктивных разговоров. Отчаявшись, 9.12.2019г. обратился к губернатору Севастополя Развожаеву М. В. с той же темой, но, увы, чуда не произошло, безответно, хладнокровное игнорирование — моя тема до фени.

Конечно, чиновничья рать страдать высокими чувствами патриотизма не будет, т.к. кроме всего проблематичен вопрос доставки из США в Севастополь, в какой-то степени мы могли бы содействовать этому, но открыть МОСТ может только

В. В. ПУТИН и далее эстафету могут принять патриотические силы Севастополя, РОССИИ. Я не думаю, что это станет неразрешимой проблемой для РОССИИ, что станет своеобразным ответным действом на санкции — орден ПОБЕДЫ — "made in USA". Борис Александрович, мой орден ПОБЕДЫ — это часть из наших с сыном замыслов. Мы обязательно вернёмся. Зреет мысль:

основать в Севастополе парк-пантеон "НАГРАДЫ РОДИНЫ", в котором в таком же масштабном исполнении будет выстроена аллея орденов-красавцев СССР, РОССИИ и не только, с элементами парковой архитектуры, что станет воспитательным элементом для молодёжи и интересным объектом для туристов.

Сын коллекционирует ордена, медали, знаки царской России, СССР, РФ, их у него уже более 1000 единиц. Он окончил Симферопольский Госуниверситет, здесь преподаёт математику, но историк по призванию. а потому не безразличен к этой деятельности.

Борис Александрович, в Вашем лице обращаемся к патриотическим силам РОССИИ: дайте продолжение нашим патриотическим начинаниям и 75-ую годовщину НАШЕЙ ПОБЕДЫ встретим ДОСТОЙНО.

С уважением.

22 декабря 2019 г.

PS. Если кто-то желает оказать помощь с перевозом ордена и его установкой, пишите на почту [email protected] — свяжу напрямую с автором.

На мой взгляд, проект достаточно интересный + можно отметить международную составляющую, немаловажную в условиях попыток организовать политическую блокаду Крыма.

А тут мало того, что контекстно уместный подарок, так еще и из США.

Источник: Colonel Cassad

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