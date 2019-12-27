Под Петербургом автобус сбил пешехода на глазах у ГИБДД

27.12.2019, 11:26, Разное

Утром 27 декабря в городе Сосновый бор Ленинградской области случилось серьезное ДТП. Пассажирский автобус наехал на мужчину, который переходил дорогу. 

По словам очевидцев, авария произошла на глазах у сотрудников ГИБДД. Подробности самочувствия пострадавшего не раскрываются.

«Этот случай лишний раз доказывает, что лучше смотреть по сторонам не только перед началом, но и во время перехода. А водителям притормаживать перед пешеходными переходами», – цитирует одну из свидетельниц происшествия газета «Петербургский дневник».



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