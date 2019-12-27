Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом

27.12.2019, 11:26, Новости дня

Казахстанская авиакомпания выплатила Киеву почти 6 тыс. долларов штрафа за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины со ссылкой на государственную авиационную службу.

Речь идет о денежных средствах, полученных в результате привлечения к ответственности казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air», воздушное судно которого 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом. После этого Госавиаслужба Украины вынесла постановление о наложении штрафа.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тыс. гривен (около 5,9 тыс. долларов)», – сообщили в пресс-центре, передает РИА «Новости».

Крым вновь стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 



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