Употребление ананасов предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем

27.12.2019, 11:21, Разное

Медики рассказали о пользе ананасов для здоровья. Этот продукт является отличной профилактикой против заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищеварительной систем.
Специалисты провели исследование и выяснили, что ананас является очень полезным продуктом. Тропический плод обладает свойствами, которые помогают оздоровить организм и предотвратить развитие некоторых болезней. Как и любая растительная пища он содержит большое количество волокон, которые способствуют пищеварению. Кроме того, в ананасе содержится бромелайн, который расщепляет белки для облегчения их усвоения. Заметно улучшается состояние ротовой полости при регулярном употреблении этого продукта, поскольку он обладает вяжущими и антиоксидантными свойствами.

Со стороны сердечно-сосудистой системы ананас помогает нормализовать давление, и повысить активность кровообращения в целом. Это достигается за счет калия и меди, которые содержатся в тропическом плоде. Позитивное влияние оказывает этот продукт на опорно-двигательный аппарат. Ананас укрепляет кости за счет наличия марганца в составе, а пациенты, страдающие артритом, оценят его противовоспалительные свойства.

Фермент бромелайн поможет избавиться от кашля. Он расщепляет слизь и предотвращает образование мокроты. Также противовоспалительные свойства ананаса окажут позитивное воздействие на воспаленную слизистую органов дыхания, что поспособствует скорейшему выздоровлению. Данный тропический плод защитит от развития онкологических заболеваний. Это достигается за счет высокого содержания марганца, который, в свою очередь, является фундаментом для образования супероксиддисмутазы, фермента, который снижает количество свободных радикалов в организме.



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