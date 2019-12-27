Ученые: Время до сих пор неподвластно человечеству

Ученые утверждают возможность путешествий во времени. Вместе с тем они так и не разработали общую концепцию и не формулируют его определение, так как данное понятие до сих пор неподвластно человечеству.

Люди говорят о времени по-разному. Множество слов связано с обозначением действия, совершаемого им. Оно проходит, останавливается, тянется, бежит и исчезает. На самом деле все это метафоры, зависящие от того, как человек воспринимает окружающий мир. Еще древнегреческие философы пришли к выводу, что необходимо различать его объективные и субъективные характеристики. Всемогущий бог Хронос, отвечающий за последовательность событий, оставил нам в наследство слово «хронологический», то есть такой, где все происходящее располагается от прошлого к будущему через настоящее.

Теория относительности Альберта Эйнштейна породила сомнения в существовании так называемого «объективного» времени в его прежнем понимании. Эта точка зрения присутствует и в интерпретациях современных ученых. Психологи считают, что данное понятие создается мозгом человека, стремящимся «разложить реальность по полочкам», упорядочить её. Отсутствие специальных органов чувств, воспринимающих это понятие, позволяет некоторым специалистам утверждать, что время — иллюзия, создаваемая мозгом, а психика только реконструирует его, но не воспринимает.

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