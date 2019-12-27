Ани Лорак подвела итоги уходящего 2019 года: «Меня предавали с разных сторон»

Ани Лорак в одном из недавних интервью подвела итоги уходящего 2019 года. Певица призналась, что её в этот период «предавали с разных сторон», но это лишь «закаляет» и делает сильнее.

Ани Лорак констатировала, что минувший год для неё был непростым, но при этом принёс не только разочарование и огорчение, но и много позитивных моментов. В начале года певица рассталась с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке около десяти лет и родила дочь Софию. По слухам, причиной развода стала измена избранника знаменитости, которую она так и не смогла простить. Летом певица также уволила часть своей команды, в частности, концертного директора, помощника и пиар-менеджера.



Несмотря на сложности и предательства Лорак с благодарностью провожает уходящий год и активно строит планы на будущее. Певица рассказала, что у них с дочерью есть традиция, которую они стараются не нарушать. Перед Новым годом София собирает часть своих игрушек, а затем их отдают воспитанникам детских домов. Таким образом Ани Лорак воспитывает в девочке доброту и сострадание.

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