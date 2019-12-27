Трамп призвал Сирию, Россию и Иран не устраивать «бойню» в Идлибе

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию, Иран и Сирию в том, что те «убивают или собираются убить тысячи невинных гражданских лиц» в провинции Идлиб, пишет CNN. Он также предупредил, что Дамаску, Москве и Тегерану не следует устраивать «бойню» в этом регионе.



Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Сирии и её союзникам, РФ и Ирану, не следует устраивать «бойню» в провинции Идлиб, пишет CNN.

«Не делайте этого», — написал глава Белого дома в своём твите с опечатками, в котором обвинил Москву, Тегеран и сирийское правительство в том, что те «убивают или собираются убить тысячи невинных гражданских лиц».

Позднее, как отмечается в статье, опечатки в твите были исправлены.

Трамп также добавил, что Турция предпринимает усилия, чтобы остановить «бойню», которая вынудила по меньшей мере 100 тыс. человек покинуть свои дома на северо-западе Сирии.

Как пишет CNN со ссылкой на организацию «Белые каски», в результате бомбардировок в провинции уже погибли «десятки человек».

Армия президента Сирии Башара Асада при воздушной поддержке РФ усилила свои атаки на Идлиб, последний крупный оплот оппозиции, где проживают более 3 миллионов сирийцев, говорится в статье.

Сирийское правительство заявляет о том, что наносит удары по террористам. Между тем международные организации предупреждают, что если кровопролитие продолжится, то в ближайшие недели сотни тысяч мирных граждан могут покинуть свои дома.

Турция, один из союзников Москвы, предпринимает попытки остановить наступление правительственных сил, однако пока ей не удалось прекратить насилие. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не сможет принять новых беженцев.

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