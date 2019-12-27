Мнение: Современная американская техника проиграла старому русскому танку: В Сирии Т-62 выдержал удар ракеты

Современная американская техника проиграла старому русскому танку: В Сирии Т-62 выдержал удар ракеты
В Сирии произошел инцидент, наглядно показавший качество нашей техники. В Сеть выложили видео с дрона: современная американская противотанковая ракета попадает в старый русский танк Т-62. По данным СМИ, их разрабатывали в 50-е годы и перестали выпускать ещё в 1975 году. Но американские разработки проиграли нашей старой технике: танк выдержал попадание и даже не загорелся.
В интернете появилась запись, как в русский танк попадает противотанковая ракета США. На кадрах, снятых с дрона, виден момент удара. Снаряд поразил танк в центральную часть. Произошел мощный взрыв, танк заволокло облаком дыма и пыли. Но удивительно, что танк не только не загорелся, но даже не получил сильных видимых повреждений.
Как пишет «Российская газета», такие танки используют правительственные войска. У них на вооружении не только современные модификации Т-72 и Т-90А, но и старые советские танки — Т-55 и Т-62. Но удивительно, что даже старые русские машины выдерживают столкновение с современной американской техникой. Хотя Т-62 разрабатывали еще в 50-е годы, а выпускать перестали в 1975 году.
Сообщается, что террористы атаковали танк ракетой TOW, выпущенной в США. Пострадал один человек.
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Источник: Конт
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