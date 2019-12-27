Мнение: Скоро Новый Год….

27.12.2019, 11:21, Разное


Праздновать Новый год в России по европейским традициям решил Петр I, вернувшийся на родину после Великого посольства в 1698 году. 



Спустя год – 20 декабря 1699 года – царь издал новый указ, в котором подробно изложил, какие перемены ждут подданных на пороге нового столетия. Теперь летоисчисление осуществлялось от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и Новым годом становился день 1 января. 

По велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветвями.Отныне Новый год становился общественным, а не домашним праздником.

 Царь мечтал, чтобы этот день отмечали фейерверками и громкими выстрелами пушек или ружей. На улицах Петр I распорядился жечь костры из дров, хвороста и смолы и поддерживать огонь в течение всей праздничной недели. 

В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года праздник впервые отметили по петровским предписаниям

Шумные торжества продолжались до 6 января и окончивались крестным ходом. С тех пор празднование Нового года постоянно проводилось в ночь с 31 декабря на 1 января. 

В начале двадцатого столетия у праздника появился еще один символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то языческого колдуна по имени Трескун, то святого Николая Чудотворца. 

В годы Первой мировой войны Новый год отмечали уже не так пышно, как желал Петр I – многим не хотелось повторять традиции немцев. После Октябрьской революции новогодние празднества то запрещали, то разрешали вновь.

Окончательное возрождение Нового года случилось в 1930-х: главный зимний праздник все же был реабилитирован, он вернулся ярким, шумным, волшебным. И таким остался до наших дней. 

А нерабочим днем 1 января объявили только в 1947 году. 

(Использованы материалы с портала «История.РФ»)


С Наступающим Новым Годом!!!

Друзья!

Совсем скоро наступит Новый год! А затем мы будем отмечать светлый праздник Рождества Христова! 

Вот уже несколько лет, в центре Бородинского поля проходят традиционные рождественские гуляния! Рождество в Бородино- это интересно, весело и необычно!

Присоединяйтесь к нам 7 января 2020 года!

А пока, посмотрите как мы отмечали этот праздник в предыдущие годы…  https://www.instagram.com/p/B6…

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Урааааа!!! Ёлка наша…  https://cont.ws/@vmrus1/152117…

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PS  Странно, что некоторые зазомбированные Странники хотят лишить Россию Праздника, отнять у наших детей Новогоднее  Счастье, Подарки , а  м.б. и Будущее …

Источник: Конт



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