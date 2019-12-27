Мнение: Скоро Новый Год….

Праздновать Новый год в России по европейским традициям решил Петр I, вернувшийся на родину после Великого посольства в 1698 году.
Спустя год – 20 декабря 1699 года – царь издал новый указ, в котором подробно изложил, какие перемены ждут подданных на пороге нового столетия. Теперь летоисчисление осуществлялось от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и Новым годом становился день 1 января.
По велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветвями.Отныне Новый год становился общественным, а не домашним праздником.
Царь мечтал, чтобы этот день отмечали фейерверками и громкими выстрелами пушек или ружей. На улицах Петр I распорядился жечь костры из дров, хвороста и смолы и поддерживать огонь в течение всей праздничной недели.
В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года праздник впервые отметили по петровским предписаниям.
Шумные торжества продолжались до 6 января и окончивались крестным ходом. С тех пор празднование Нового года постоянно проводилось в ночь с 31 декабря на 1 января.
В начале двадцатого столетия у праздника появился еще один символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то языческого колдуна по имени Трескун, то святого Николая Чудотворца.
В годы Первой мировой войны Новый год отмечали уже не так пышно, как желал Петр I – многим не хотелось повторять традиции немцев. После Октябрьской революции новогодние празднества то запрещали, то разрешали вновь.
Окончательное возрождение Нового года случилось в 1930-х: главный зимний праздник все же был реабилитирован, он вернулся ярким, шумным, волшебным. И таким остался до наших дней.
А нерабочим днем 1 января объявили только в 1947 году.
(Использованы материалы с портала «История.РФ»)
С Наступающим Новым Годом!!!
Друзья!
Совсем скоро наступит Новый год! А затем мы будем отмечать светлый праздник Рождества Христова!
Вот уже несколько лет, в центре Бородинского поля проходят традиционные рождественские гуляния! Рождество в Бородино- это интересно, весело и необычно!
Присоединяйтесь к нам 7 января 2020 года!
А пока, посмотрите как мы отмечали этот праздник в предыдущие годы… https://www.instagram.com/p/B6…
*
#Бородинскоеполе #РождествовБородино #Рождественскиегуляния
Урааааа!!! Ёлка наша… https://cont.ws/@vmrus1/152117…
=======================================
PS Странно, что некоторые зазомбированные Странники хотят лишить Россию Праздника, отнять у наших детей Новогоднее Счастье, Подарки , а м.б. и Будущее …
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Следственный комитет РФ подтвердил задержание специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной. По информации ведомства, обыски и задержание журналистки проводились в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». «В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Приметы на Новый год помогают спрогнозировать будущие события / 3 декабря
- Мнение: Плохой сигнал для экономики / 29 ноября
- Удовлетворить не получится: всплыли сенсационые данные о 70-летней Пугачевой / 15 декабря
- Наука: В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона» / 19 декабря
- Муж Рапунцель из «Дома-2» расплакался из-за случившегося с женой / 11 декабря
- Евгений Миронов получил серьезную травму головы во время спектакля / 5 декабря
- Мнение: Несколько легенд связанных с фантастическими The Beatles / 26 ноября
- ВЦИОМ заявил о 5% молодых россиян, готовых эмигрировать / 28 ноября