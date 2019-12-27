Лавров назвал цель санкций против «Северного потока – 2»

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал целью санкций против газопровода «Северный поток – 2» проталкивание американского СПГ в Европу.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции против «Северного потока – 2» являются вмешательством в дела европейского бизнеса. «Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса», – сказал Лавров.

Министр отметил, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства.

Лавров также выразил уверенность, что «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на санкции США. «В Европе осознают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, хотя, к сожалению, есть и страны, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан», – отметил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявил, что РФ ответит на санкции США против строительства «Северного потока – 2», следуя принципу взаимности.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».





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