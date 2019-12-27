Тина Кароль вошла в жюри нацотбора на песенный конкурс «Евровидение 2020»

Украинская певица Тина Кароль вошла в состав жюри национального отбора на песенный конкурс «Евровидение 2020». Об этом сообщает телевещатель «UA: Суспільне мовлення».
«Мы выбираем тех, кто будет представлять страну, но не стоит забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а потом стать настоящей звездой в своей стране», – отметила певица.
Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на «Евровидении» в Афинах (Греция). Она заняла седьмое место.
Прямые эфиры национального отбора 2020 состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале «UA:Перший».
Также членом жюри нацотбора в 2020 году будет артист оригинального жанра и композитор Андрей Данилко. Полный состав жюри будет известен позже.
16 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что принять участие в отборе на «Евровидение 2020» могут только те исполнители и коллективы, которые с 2014 года не давали концерты в России и на оккупированных территориях.
65-й международный песенный конкурс «Евровидение 2020» состоится 12-го, 14-го и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.
Украина в 2019 году не принимала участия в «Евровидении». Победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019» стала певица Maruv (Анна Корсун).
25 февраля глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. Он отметил, что это связанно с позицией певицы по поводу выступлений в РФ.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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