«Верю в любовь». Вышел трейлер фильма с Кей Джей Апой. Видео

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Видео: KinoCheck International / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Медики из Американской кардиологической ассоциации провели новое исследование, касающееся самого опасного вида отдыха. Они выяснили, что люди, предпочитающие много времени проводить перед ТВ, на 50% подвержены рискам ранних летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отметили, что в это время пациенты часто увлекаются жирной и соленой едой, а также употребляют много сладостей. Они рекомендуют заменить такой […]
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