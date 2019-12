Волочкова в парилке села на шпагат, прикрыв интимные места вениками

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, сделанное в парилке.

На снимке она запечатлена сидящей в поперечном шпагате, прикрыв грудь и зону бикини вениками.

«Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие, много физически трудиться и найти силу воли не жрать», – написала балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. * К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. * ‍ * Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. * А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих.. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо своё тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать.. * И, самое интересное, этот шпагат соберёт больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей. * А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь * Все для вас, дорогие. * Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде. * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 26 Дек 2019 в 1:19 PST

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики из Американской кардиологической ассоциации провели новое исследование, касающееся самого опасного вида отдыха. Они выяснили, что люди, предпочитающие много времени проводить перед ТВ, на 50% подвержены рискам ранних летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отметили, что в это время пациенты часто увлекаются жирной и соленой едой, а также употребляют много сладостей. Они рекомендуют заменить такой […]