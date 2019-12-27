Не стало Галины Волчек: реакция знаменитостей

Вчера вечером российские СМИ облетела печальная новость — не стало Галины Волчек. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе театра «Современник». За день до этого, 24 декабря, Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием. Прощание с легендарной актрисой и режиссером состоится 29 декабря в театре «Современник», после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Новость шокировала всех, к тому же совсем недавно, 22 декабря, она присутствовала на открытии обновленного бутика в ГУМе. Соболезнования в социальных сетях выразили многие знаменитости, лично знавшие Волчек.

Алла Пугачева

Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу.

Максим Галкин

Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов…

Кристина Орбакайте

Спасибо, Моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моём сердце. Я ещё не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису.

Иван Ургант

Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится всё меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас… Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!

Екатерина Мцитуридзе

Галина Борисовна, не хочется верить в эту новость… Невозможно ее осознать. Я видела вас неделю назад, как же больно представить себе, что вас больше нет. И ваш выдающийся театр останется без своей феи… Всем, кто работал с вами в театре, всему коллективу, мои соболезнования и лучики любви!

Дорогой Денис! Уход Галины Борисовны это самое печальное известие. Я обожала ее, уважала и преклонялась перед ее мощью, талантом и обаянием. Я приношу тебе и всем членам вашей семьи мои глубочайшие соболезнования. Единственное утешение для тебя, что ты идеальный для неё сын во всех отношениях — талантливый, любящий, успешный. Мое сердце с тобой.

Царство небесное, великая ГБ. Пусть земля будем вам пухом, а ангелы на руках унесут вас на небеса в эти рождественские дни.

Ксения Собчак

Ушел Великий Человек. И все слова лишние — их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать…. Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба. Несколько лет назад, в честь 60-летия «Современника», я делала с ней большое интервью, говорили обо всем на свете и даже обсудили возможного ее преемника, хотя тогда Галина Борисовна была полна сил и планов. Мы проговорили три часа, ели легендарные пирожки «Современника», и в конце я решилась спросить: «Галина Борисовна, почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?». Ее ответ поразил. «Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, «против правил»….» А совсем недавно, в конце ноября, я почему-то совершенно импульсивно поняла, что очень хочу поговорить с Галиной Борисовной для #осторожнособчак вновь. Я набрала ее, Галина Борисовна сказала, что едет от Аллы Борисовны, что обожает ее детей как родных, что они ей дарят огромное счастье… Галина Борисовна сказала «да», и мы договорились. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить, что так…. «А потом все великаны умерли»(с) …

Сергей Безруков

Не стало Галины Волчек. Почти полвека руководства знаменитым театром «Современник», легендарные спектакли, роли.. Потрясающая личность, обаятельнейший человек, Галина Борисовна — это действительно целая эпоха истории российского театра. И мудрый, талантливый наставник для многих и многих актеров и режиссеров, которые состоялись в профессии и стали Мастерами благодаря ей… Уходит это поколение гигантов, в живых остались единицы, и становится так горько, одиноко.. Соболезную «Современнику», соболезную родным и близким Галины Борисовны, светлая ей память..

Кирилл Сафонов

Спасибо за свет, мой друг….. Когда я приходил к ней, всегда вставал на одно колено, говорил: «Моя Королева» и целовал руку. В моей жизни никто не умел дружить так искренне, так безапелляционно, как ОНА. Спасибо за ВСЁ, моя Королева!

Марина Александрова

Галина Борисовна… Вы дали мне веру, что могу, что неслучайно… Я всегда буду это помнить и благодарить!

Максим Виторган

Галина Борисовна Волчек. В ней всегда был виден человек… Светлая память. Спасибо вам!

Юлия Высоцкая

Зачем нужны такие дни?.. Галина Борисовна Волчек… не найти слов…

Светлана Иванова

Я люблю Вас. Я всегда буду очень любить Вас. Все слова кажутся такими маленькими. ГБ. Галина Борисовна.

Алексей Ягудин

Она была больше, чем эпохой, она была самим театром — его душой и духом. Ну нееееееттттт

Иосиф Пригожин

Вот так уходят один за одним величайшие личности РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Светлая память Галине Борисовне Волчек.

Игорь Николаев

Не стало Галины Волчек. Это не просто потеря великой женщины и великого человека, это потеря РОДНОГО человека. Она всегда смотрела на меня с нежностью и любовью, ещё со времён спектакля её театра «Современник» «Команда», к которому я писал песни много лет назад. Она помнила такие нюансы, эпизоды и «мелочи», о многих из которых я и забыл. Она не скупилась на Любовь, и всегда говорила тёплые искренние слова тем, кого любила. В последнее время говорила, что в новом году обязательно сделаем что-нибудь совместное, неожиданное… Спасибо Вам, Галина Борисовна, что были в моей судьбе, спасибо за яркие, уникальные театральные работы, пронизанные светом Вашей души. Вечная память.

Николай Басков

Невосполнимая утрата в мире искусства!!! Ушла из жизни Галина Волчек. #rip Соболезную родным и близким.

Лолита Милявская

На белой странице, чистой, как ЕЁ ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ, навсегда чёрными буквами вписано Имя Величайшей Женщины и Режиссера. Долгая и Красивая Жизнь!.. Величественный Уход в Вечность…

Софья Эрнст

Люблю. Незаменимая. Каким она была человеком. Таких больше, увы, не делают.

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