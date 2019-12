Мама года: Кортни Кардашьян подарила своим детям щенка на Рождество

Экс-звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians после ухода из передачи в начале ноября все свое время посвящает семье. Кортни Кардашьян растит троих детей от Скотта Дисика: 10-летнего Мейсона, 7-летнюю Пенелопу и 5-летнего Рейна. При этом многодетная мама чувствует поддержку Скотта: бывшие разошлись более четырех лет назад, но остались хорошими друзьями и в равной степени участвуют в воспитании двоих сыновей и дочери. К тому же они часто выбираются куда-нибудь с детьми и даже ездят отдыхать вместе с нынешними пассиями друг друга.

40-летняя Кортни опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных недавним рождественским утром. За несколько часов пост набрал 2 миллиона сердечек. Кортни рассказала, что помимо разных материальных подарков — игрушек и самокатов — преподнесла своим детям живой и самый лучший в мире подарок. У Мейсона, Пенелопы и Рейна теперь есть собака! Щенок породы золотистый ретривер ждал их в подарочной коробке под елкой. Когда братья и их сестра увидели нового члена семьи, то не сдерживали эмоций и буквально затискали пушистого друга.

Кортни Кардашьян

Кортни предложила 84 миллионам своих подписчиков предложить свои варианты имен в комментариях к посту. Там уже есть такие имена, как Игги Пап (Iggy Pup), Малыш (Baby), Снежок (Snow), Ноэль (Noel) и Луна (Luna).

В комментариях нашлось место и критике: многие выразили мнение, что Кортни и ее дети относятся к животному как к игрушке на несколько дней, и посочувствовали прислуге, сказав, что «это еще одна собака, которую будут воспитывать ваши ассистенты». Действительно, это уже не первый щенок в их доме: ранее Кортни завела собаку по имени Сладкий (Honey) и через несколько месяцев он пропал из соцсетей. Подписчики посчитали, что блогер больше не заботится о нем. Но Кортни опровергла это в комментариях и заверила, что «она всегда рядом со мной».

Мейсон Пенелопа

Напомним, 25 декабря стартовал долгожданный уикенд по случаю Рождества. Приготовление к праздникам западные звезды начали задолго до его наступления — наряжали елки и покупали подарки, худели и кардинально меняли образы, следуя традиции начинать новый год с чистого листа, выпускали рождественские клипы и хиты. Как знаменитости со всего мира отметили Рождество, смотрите в нашей подборке.

