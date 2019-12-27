Опустившей Бузову Пугачевой дали смачного пинка

Похоже, растущая популярность Ольги действительно не оставляет Примадонну равнодушной. Так Алла Борисовна уже попросила руководство Первого канала не допускать поющую телеведущую на новогодние «Голубые огоньки». По мнению супруги комедианта Максима Галкина, главное зимнее торжество страны – семейный праздник, на котором «трясти арбузами» просто неуместно.

Кроме того, Примадонна также отмечала, что Ольга не певица. «Женщина, которая поет» считает, что у звезды реалити-шоу «Дом 2» просто недостаточно вокальных данных для полноценных выступлений, тем более на тех мероприятиях, которые требуют пения вживую. Таким образом, своими высказывания Пугачева крепко опустила Бузову.

Впрочем, несмотря на сообщения СМИ, нашлись и те, кто не поверил в возможность подобного развития событий. Все же одна из самых обсуждаемых певиц в России не может просто так лишиться выступления в праздничную ночь. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манкуян озвучил свою точку зрения.

«Странная какая-то история. Я почему-то не верю, что Пугачева могла подобную просьбу озвучить. Хотя не исключаю, что сейчас подписчики Бузовой могут запросто организовать флешмоб Я/Мы Ольга Бузова. Да, ранее проскакивали новости, что Пугачева не в восторге от Ольги, но мне почему-то кажется, что именно Бузова станет ее преемницей», – высказался эксперт, тем самым отвесив Примадонне смачного пинка.

«Голос тут ни причем. Уж очень Оля пробивная и в этом очень похожа на Аллу Борисовну в прошлые годы. А насчет «Голубых огоньков», так все и так запомнят прошлогоднее выступление Бузовой с Петросяном. Это было очень комично», – подытожил Манукян.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 13 Ноя 2019 в 3:39 PST

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