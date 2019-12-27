Названа причина крушения самолета в Казахстане

СМИ сообщили предварительную причину крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане. Как передает РИА ФАН, к трагедии мог привести отказ одного из двигателей.
Напомним, 27 декабря, лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, внезапно потерял высоту во время взлета. В результате самолет протаранил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
По данным «Интерфакса», погибли 12 человек, 49 получили травмы разной степени тяжести. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Среди жертв и пострадавших россиян нет.
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