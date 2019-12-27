Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии на Донбассе с 1 января

«Полное перемирие» на Донбассе может наступить с 1 января 2020 года. Об этом 26 декабря во время брифинга сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «РБК-Украина».
«Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать. Да, мы определили наши точки (разведения войск на Донбассе. – «ГОРДОН»). Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в трехсторонней контактной группе», – сказал Загороднюк.
Министр добавил, что пока он не может их озвучить.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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