«Россия – это всегда смерть». Мэр Херсона ответил на слова Путина об «исконно русских территориях»

Городской голова Херсона Владимир Миколаенко и 33 депутата горсовета 26 декабря ответили на заявление президента России Владимира Путина, который утверждал, что в ходе создания Советского Союза Украине передали «исконно русские территории», и причислил к таким регионам «все Причерноморье».

Об этом информирует пресс-служба Херсонского горсовета.

«Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей: не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных. Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его приспешникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», – говорится в заявлении.

«Большое государство» построено на нарушении договоренностей, пренебрежении обещаниями и использовании моментов слабости соседей, подчеркивает Миколаенко.

«Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже. Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле, чем рубль. Именно поэтому они питают иллюзию собственного величия, поливая ее кровью. Россия – это смерть. Неважно, куда она приходит – в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания», – заявил Миколаенко.

Он добавил, что украинское Причерноморье далеко от «московских болот».

«Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет», – подытожил мэр Херсона.

Путин 19 декабря заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы «исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения». «Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», – сказал Путин. По его словам, это «наследие государственного строительства» лидера большевиков Владимира Ленина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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