Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе. Дело направят в апелляционный суд для определения подсудности

26 декабря Переяславский районный суд направил дело об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области в Киевский апелляционный суд для определения подсудности, сообщает «Громадське».
Во время заседания судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекезы, а потом сам взял отвод, потому что дружит с одним из подозреваемых, полицейским Владимиром Петровцем.
Продолжить рассмотрение в Переяславе невозможно, потому что это могли делать только двое судей — Опанасюк и Керекеза, которых отвели.
Таким образом, апелляционный суд должен направить материалы дела в другой суд. Последний должен будет рассмотреть продление содержания под стражей подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок действия меры пресечения.
Адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина заявил в комментарии “Громадському», что защита будет делать все, чтобы успеть продлить подозреваемым срок содержания под стражей. Если сделать это не успеют – все подозреваемые в убийстве ребенка выйдут на свободу.
Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.
4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.
В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.
17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.
18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.
6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства Тлявова. 23 декабря дело передали в суд.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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