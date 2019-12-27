Кудрявцева с порезанной грудью отреагировала на грязные слова российского артиста

На днях Лера Кудрявцева загремела в больницу. Телеведущая призналась, что ей сделали срочную операцию после того, как выяснилось, что у нее надорвался один из грудных имплантов. По ее словам, вставка в левой груди протекала на протяжении нескольких лет, но заметили это почему-то только сейчас.

После хирургического вмешательства на протяжении последних дней гламурная блондинка выкладывала видео во время различных процедур: смены дренажа и капельниц, показывала, чем ее кормят в клинике. А сейчас, по всей видимости, Леру наконец выписали домой.

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