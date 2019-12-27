Названы вероятные причины крушения самолета в Казахстане

Потерпевший крушение в Алма-Ате самолет авиакомпании Bek Air при взлете дважды коснулся хвостом ВПП, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Ошибка пилотов и техническая неисправность рассматриваются в качестве предварительных причин крушения самолета авиакомпании, сообщил Роман Скляр, информирует ТАСС со ссылкой на агентство Тенгриньюс.

«Самолет дважды при взлете коснулся хвостом полосы. Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», – передает РИА «Новости» слова Скляра.

Он добавил, что бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования.

Скляр также сообщил, что командир воздушного судна погиб при крушении, второй пилот получил тяжелые травмы и находится сейчас в больнице.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) примет участие в расследовании обстоятельств крушения самолета авиакомпании «Бек эйр», сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Будут оказывать содействие в расследовании представители МАК. А также в соответствии с международным законодательством в сфере гражданской авиации будут принимать участие представители завода-изготовителя из Нидерландов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли девять человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных. В российском консульстве заявили, что по предварительным данным россиян на борту не было.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов уточнил, что в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.

Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Алма-Ате, подчеркнув, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных.





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