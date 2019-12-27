Звезда проекта «Дом-2» Елена Беркова планирует татуировку в неожиданном месте

27.12.2019, 11:04, Разное

Бывшая участница знаменитого своими скандалами шоу «Дом-2» Елена Беркова впечатлила фолловеров своими планами. Она готовится сделать тату на сосках.
В Instagram-аккаунте звезда фильмов для взрослых рассказала, что решение было принято не сразу. К откровенной информации Беркова добавила снимок в несколько смелом купальнике, который не скрывал, а подчеркивал ее соблазнительные формы. Проиллюстрировав объект будущей процедуры, знаменитость перешла к теоретическому ее обоснованию. Оказывается, она не терпит «что-то размазанное по лицу» и называемое косметикой. Не советует использовать сомнительные, с её точки зрения, средства и другим представительницам женского рода.

А вот татуаж позволит стать настоящим украшением и повысит привлекательность в глазах мужчин как самой Елены Берковой, так и любой другой дамы. Традиционным вопросом к подписчикам об их отношении к теме она завершила свой пост.



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