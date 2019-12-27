Близкие Анастасии Заворотнюк о распространяющих фейки журналистах: «Моральное уродство не лечится»

Близкие отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк крайне редко делятся информацией о её состоянии, что в какой-то мере, вероятно, провоцирует журналистов на распространение «фейков». На странице в Instagram, организованной в поддержку артистки, семья обратилась к «неуважаемым писакам с неизлечимым моральным уродством», публикующим заведомо ложные данные.

В посте обнародован скриншот недавней новости, написанной одним из интернет-порталов. В материале обсуждается архивная фотография Анастасии Заворотнюк, на которой она запечатлена с мужчиной на фоне пилона. Журналисты издания в статье говорят об артистке, как об «извивающейся на шесте», что вызвало негодование близких любимой сотнями тысяч зрителей «няни Вики».

В обращении к репортёрам семья Заворотнюк сначала обратилась к подписчикам, попросив прощения за резкие слова, пояснив, что иным образом «писаке» ответить просто невозможно. По мнению родственников актрисы, таким авторам не стоит подавать при встрече руку, а хуже всего то, что «моральное уродство не лечится», поэтому «бесполезные существа» всегда обитают рядом с нормальными людьми. Завершили пост пожеланиями каждому человеку получить то, что он заслужил.

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