Зара рассказала о записанном дуэте с Жераром Депардье

Отечественная эстрадная исполнительница Зарифа Мгоян, более известная как Зара, на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, снятое в студии. Певица заинтриговала подписчиков сообщением о записи песни, исполненной в дуэте с французским киноактёром Жераром Депардье.
В кадрах ролика артист зачитывает строчки текста на французском и русском языках, которые затем включаются в песню. Зара исполняет кавер-версию известного хита 1970-х годов под названием Parole parole. В подписи к публикации певица пообещала поклонникам интересную новинку в качестве подарка к новогодним праздникам, полностью не раскрывая интригу, а лишь сообщив о дуэте с Жераром Депардье.
Кстати, французский киноактёр уже почти 6 лет имеет гражданство РФ. Изначально Депардье был прописан в городе Саранск, а в минувшем году официально стал жителем Новосибирска, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».
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