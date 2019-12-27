В Киеве произошла стрельба, пострадала женщина

На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой женщина получила ранение. Об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

«Киев Оперативный» сообщает, что пострадавшей около 60 лет. На рынке «Виноградарь» неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала ей в голову. Пострадавшую госпитализировали.

Щойно на ринку "Виноградар" невідомі під'їхали на автівці, з якої здійснили постріл у бік жінки (близько 60 років), яка саме знаходилася біля пункту обміну валют. Куля потрапила жінці у голову. Наразі відомо, що стріляли із пістолета гумовими кулями.На щастя, жива, забрали до лікарні.Зараз встановлюються всі обставини події. Posted by Киев Оперативный on Neljapäev, 26. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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