«Ливерпуль» разгромил «Лестер», «Челси» проиграл «Саутгемптону». Результаты 19-го тура чемпионата Англии

26 декабря состоялись девять матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1

Голы: Кейн, 53, Алли, 72 – Вебстер, 37

«Астон Вилла» – «Норвич» – 1:0

Гол: Хурихан, 64

«Борнмут» – «Арсенал» – 1:1

Голы: Гослинг, 35 – Обамеянг, 63

«Эвертон» – «Бернли» – 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 80

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» – 2:1

Голы: Куяте, 68, Айю, 90 – Снодграсс, 57

«Челси» – «Саутгемптон» – 0:2

Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73

«Шеффилд Юнайтед» – «Уотфорд» – 1:1

Голы: Норвуд, 36 (пенальти) – Деулофеу, 27

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 4:1

Голы: Марсьяль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 – Лонгстафф, 17

«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4

Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пенальти), Александер-Арнольд, 78

Последний матч 19-го тура чемпионата Англии пройдет 27 декабря, в нем «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити». Начало – в 21.45.

После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» с 52 очками, «Лестер» – второй, у команды 39 баллов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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