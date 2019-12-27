«Ливерпуль» разгромил «Лестер», «Челси» проиграл «Саутгемптону». Результаты 19-го тура чемпионата Англии

26 декабря состоялись девять матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1
Голы: Кейн, 53, Алли, 72 – Вебстер, 37
«Астон Вилла» – «Норвич» – 1:0
Гол: Хурихан, 64
«Борнмут» – «Арсенал» – 1:1
Голы: Гослинг, 35 – Обамеянг, 63
«Эвертон» – «Бернли» – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 80
«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» – 2:1
Голы: Куяте, 68, Айю, 90 – Снодграсс, 57
«Челси» – «Саутгемптон» – 0:2
Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73
«Шеффилд Юнайтед» – «Уотфорд» – 1:1
Голы: Норвуд, 36 (пенальти) – Деулофеу, 27
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 4:1
Голы: Марсьяль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 – Лонгстафф, 17
«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4
Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пенальти), Александер-Арнольд, 78
Последний матч 19-го тура чемпионата Англии пройдет 27 декабря, в нем «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити». Начало – в 21.45.
После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» с 52 очками, «Лестер» – второй, у команды 39 баллов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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