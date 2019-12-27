В КСУ подтвердили отставку Мельника

27.12.2019, 10:54, Новости дня

24 декабря Конституционный Суд Украины на специальном заседании принял решение отправить в отставку судью КСУ Николая Мельника, информирует пресс-служба суда. 

«Николай Мельник освобожден от должности судьи Конституционного Суда Украины на основании п. 4 ч. 2 ст. 1491 Конституции Украины», – говорится в релизе. 

В этой статье указано, что одним из оснований для увольнения с должности судьи КСУ является его заявление об уходе по собственному желанию. 

Накануне об отставке Мельника сообщала, ссылаясь на свои источники, «Судебно-юридическая газета». 

Мельник был назначен судьей Конституционного Суда в марте 2014 года по квоте Верховной Рады Украины.

Конституционный Суд Украины состоит из 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей назначают по шесть судей. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей. 

Без Мельника в суде останется 15 судей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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