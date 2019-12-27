В КСУ подтвердили отставку Мельника

24 декабря Конституционный Суд Украины на специальном заседании принял решение отправить в отставку судью КСУ Николая Мельника, информирует пресс-служба суда.
«Николай Мельник освобожден от должности судьи Конституционного Суда Украины на основании п. 4 ч. 2 ст. 1491 Конституции Украины», – говорится в релизе.
В этой статье указано, что одним из оснований для увольнения с должности судьи КСУ является его заявление об уходе по собственному желанию.
Накануне об отставке Мельника сообщала, ссылаясь на свои источники, «Судебно-юридическая газета».
Мельник был назначен судьей Конституционного Суда в марте 2014 года по квоте Верховной Рады Украины.
Конституционный Суд Украины состоит из 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей назначают по шесть судей. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей.
Без Мельника в суде останется 15 судей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Немецкая модель Хайди Клум разместила в Instagram видео, снятое на вечеринке по случаю помолвки с музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. В ролике пара танцует и целуется. «Я сказала «да» год назад. Моя рука в твоей. Мы желаем вам счастливого Рождества», –написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Heute vor einem Jahr habe ich Ja gesagt. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Турецкий поток» запустят в Стамбуле 8 января 2019 года — Эрдоган / 30 ноября
- Встреча «Нормандской четверки» продлится еще несколько часов – Кирилл Тимошенко / 9 декабря
- Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ / 25 ноября
- Эксперт: Путин ответил на важный вопрос для избирателей пенсионного возраста / 19 декабря
- В Следкоме сообщили, что передали в суд обвинение по делу украинского политика Гриценко / 11 декабря
- «Грай». Вышла новая песня Kazka. Аудио / 20 декабря
- Землетрясение на Балканах: погибли не менее 20 человек, сотни пострадавших / 26 ноября
- Рабинович призвал нардепов поддержать законопроект «Оппозиционной платформы – За жизнь» об особом статусе Донбасса / 2 декабря