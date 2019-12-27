Нарушает права депутатов. КСУ обнародовал выводы по законопроекту о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

Конституционный Суд Украины признал законопроект №1027 президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство неконституционным. Об этом говорится в выводах суда о законопроекте, обнародованных 26 декабря на сайте КСУ.

Ранее о решении суда сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

В заключении Конституционного Суда отмечается, что неперсональное голосование искажает суть демократии, а потому попытку установить ответственность за это “можно считать имеющей легитимную цель”. Однако формула, предложенная в президентском законопроекте, не отвечает принципам соразмерности и может повлечь ограничение прав и свобод нардепов.

Также КСУ раскритиковал норму законопроекта, согласно которой депутата могут лишить мандата, если он не входит во фракцию партии, от которой был избран, или вышел из нее.

В суде отметили, что согласно выводам Венецианской комиссии, члены парламента выступают представителями народа, а не своих партий. Кроме того, в Конституции Украины определены принципы плюралистической демократии: депутат представляет всю нацию в целом и в своей деятельности руководствуется свободой воли как члена парламента (неимперативный мандат).

Кроме того, КСУ признал неконституционным пункт законопроекта, которым предлагается лишать нардепа мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний.

“Конституционный Суд Украины считает, что предложенное законопроектом требование не является соразмерным преследуемой цели, природа санкции должна соответствовать тяжести правонарушения. Кроме того, примененное в законопроекте понятие “без уважительных причин” имеет оценочный характер, что не соответствует критериям четкости, однозначности, как того требует юридическая определенность – составляющая принципа верховенства права”, – подчеркнули в суде.

Про мнению Конституционного Суда, законопроект №1027 не соответствует статьям 157 и 158 Конституции Украины. В статье 157 говорится, что Основной закон «не может быть изменен, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины».

Статья 158 определяет, что «законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции».

3 сентября депутаты Верховной Рады внесли в повестку дня сессии проект закона, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования. Этим решением депутаты также направили законопроект в Конституционный Суд Украины для получения заключения о его соответствии Основному закону Украины.

Зеленский внес проект закона №1027 в парламент 29 августа. 21 июня он вносил в Верховную Раду законопроект №10394 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами». Предлагалось штрафовать нардепов за кнопкодавство. 29 августа этот документ был отозван.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Основной закон, должен набрать 226 голосов, затем – получить положительный вывод Конституционного Суда. Только потом происходит его окончательное утверждение, для которого нужно 300 голосов народных депутатов.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентская фракция «Слуга народа» в общей сложности подготовила 465 поправок к Конституции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Немецкая модель Хайди Клум разместила в Instagram видео, снятое на вечеринке по случаю помолвки с музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. В ролике пара танцует и целуется. «Я сказала «да» год назад. Моя рука в твоей. Мы желаем вам счастливого Рождества», –написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Heute vor einem Jahr habe ich Ja gesagt. […]