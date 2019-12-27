Мнение: В гостях у Сидоровых, или как конкретно они тратят 140 тысяч рублей

Название: В гостях у Сидоровых, или как они живут на 140 тысяч рублей

Когда мы на днях обсуждали простую петербургскую семью Сидоровых, инженера и учительницу, некоторые читатели возмутились — дескать, нельзя так шиковать на 140 тысяч рублей, на такой уровень жизни требуется по меньшей мере полмиллиона:

https://olegmakarenko.ru/1747003.html

Пожалуй, нужно раскрыть некоторые наши петербургские реалии тем, кто живёт в других регионах или, может быть, даже в других странах. Ничего дорогостоящего в стиле жизни Сидоровых нет: кажущаяся роскошь объясняется тем, что современное государство не мешает нашим героям дурацкими запретами и ограничениями.

Прежде, чем я продолжу, сделаю ещё две важных ремарки. Во-первых, большое спасибо всем, кто прислал мне свои выкладки по финансам, они здорово пригодились при подготовке этого поста. Во-вторых, пожалуйста, не подумайте, будто я призываю следовать примеру Матвея и Софьи — когда я живописал их быт, я всего лишь рассказывал, как реально живут знакомые мне петербургские семьи со средними доходами. Если бы я хотел читать мораль, выставив Сидоровых образцами для подражания, я поменял бы многие привычки героев.

Теперь давайте углубимся в детали.

1. Недвижимость

Согласно легенде, у Сидоровых есть дом и квартира. Квартира, — двушка у Петроградской, — образовалась у них в ходе размена в начале девяностых, когда они выбирались из ленинградских коммуналок. Такой размен — классическая история нашего города: рухнувший СССР оставил после себя полный центр коммунальных квартир, большую часть которых удалось расселить за девяностые годы. Любопытных отсылаю к блогу s0no и особенно к её книге:

https://s0no.livejournal.com/

Можно ли считать двушку Сидоровых подарком советской власти — вопрос дискуссионный. Наверное, можно. Тем не менее, как ленинградские коммуналки, так и район вокруг метро Петроградская — это по большей части дореволюционная застройка, большевики не построили эту недвижимость, а отобрали её у кого-то в 1917 году.

С домом проще, он построен Сидоровыми «на свои». Участки земли в начале нулевых стоили копейки, были вполне доступны по цене. Матвей, инженер-строитель, купил в Новгородской области деревянный сруб, привёз его, вместе с подсобными рабочими поставил коробку. Большую часть остальных работ из экономии делал сам.

Мы с вами недавно видели, как непрофессионал в одиночку построил вполне крепкий дом за 500 тысяч рублей:

https://olegmakarenko.ru/tag/Дом за 500 тысяч рублей

Профессионалы, как показывает опыт, справляются с задачей ничуть не хуже, за последние годы я лично наблюдал как минимум две таких истории.

2. Доходы

Средняя зарплата по Петербургу — 60 тысяч рублей. Зарплаты инженеров-строителей можно посмотреть на «Хедхантере», они обычно даже несколько выше. Зарплаты учителей школы в открытый доступ обычно не выкладывают, однако достаточно заглянуть на сайты поиска репетиторов, чтобы убедиться — подготовка к ЕГЭ по математике обходится в Петербурге обычно в тысячу рублей за час.

Понятно, что репетиторство — это одно, а зарплата — совершенно другое, но если бы зарплата в 60 тысяч была для учителя по математике чем-то нереальным, то и часовая ставка репетитора была бы другой.

Двушку у Петроградской, напомню, Сидоровы сдают. Стоимость аренды квартиры у Петроградской можно посмотреть на emls.ru или на «Авито». 40 тысяч — средняя цена за аккуратную квартиру в хорошем месте рядом с метро.

И с зарплаты, и со сдачи квартиры Сидоровы платят НДФЛ 13%. Таким образом, на руках у них остаётся 139 тысяч рублей:

(60 + 60 + 40) * 0,87 = 139,2

3. Содержание дома

В среднем 10 тысяч рублей в месяц уходит на содержание недвижимости — включая плату в администрацию сельского поселения, электричество, газ и текущий ремонт: включая, вообще, все расходы, связанные с домом и участком.

Сюда же входит и налог на квартиру, который в Петербурге довольно мал. Коммунальные услуги за квартиру на Петроградке платит жилец, который в ней живёт.

4. Автомобили

У Сидоровых две машины, цитирую, «Матвей ездит на японском внедорожнике средних размеров, Софья на маленькой красной машинке той же марки».

Будем более конкретными. У Матвея «ниссан патрол» начала нулевых годов, у Софьи «ниссан микра» лет на пять помоложе. Свой внедорожник Матвей из соображений экономии перевёл на газ, который стоит раза так в два дешевле бензина. Тратиться на КАСКО и кредиты Сидоровым не надо.

Ремонт и обслуживание также не являются большой проблемой — напомню, главным хобби Матвея является слесарная мастерская, поэтому мелкие работы по автомобилям он делает лично, в гараже на первом этаже собственного дома.

Таким образом, все расходы по двум машинам легко укладываются в 10 тысяч рублей в месяц, — кроме, разумеется, поездок в Финляндию, которые мы сейчас подсчитаем отдельно.

5. Поездки в Финляндию

Особого смысла ездить в Финляндию нет, но Сидоровы таки регулярно ездят — это своего рода ритуал. Сели в машину, включили музыку, и вперёд, в другую страну, где всё то же самое, но всё же чуть-чуть по-другому, чем у нас. Поездка в Лаппеенранту, к примеру, занимает полный день, с утра до вечера. 70 литров газа по 23 рубля, выпить по чашке кофе, купить что-нибудь в магазине со скидкой: в две тысячи рублей легко можно уложиться.

Поездка в Хельсинки встанет дороже — расстояние вдвое больше, ещё придётся потратиться на ночёвку в хостеле: уже получится где-то тысяч шесть.

В среднем можно считать, что на регулярные поездки в Финляндию Сидоровы тратят 5 тысяч рублей в месяц — это включая тот месяц, когда они никуда не ездят, а ждут, пока им выдадут очередную шенгенскую визу.

6. Слесарная мастерская

Здесь, как и в случае с домом, как и в случае с Финляндией, государству достаточно было просто сделать шаг в сторону и перестать бить Сидорова палкой по голове. Как только из магазинов исчез дефицит, как только Сидорову разрешили построить себе большой дом и официально заказать любой станок, содержание мастерской перестало быть для него какой бы то ни было проблемой.

Выделим Матвею 10 тысяч рублей в месяц на новые инструменты, на подержанные станки, на разные материалы и всяческие расходники типа деталей подержанных автомобилей, из которых он пытается сейчас изготовить багги собственной конструкции. Несложно подсчитать, что за несколько лет эти ежемесячные 10 лет выльются в оборудование на сотни тысяч рублей, то есть в хорошо оснащённую мастерскую.

7. Продукты

С увлечением Софьи, с кулинарией, не всё так просто, тут маленькими деньгами не отделаться. Если поварскую технику, — щупы, ножи и сковородки, — можно уложить в довольно скромный бюджет, то вот продукты стоят дорого, даже если избегать гипермаркетов и ездить за покупками в правильные места.

Сделаем Софью и Матвея любителями здорового образа жизни. Они будут тратить 50 тысяч на продукты, но воздерживаться при этом как от алкоголя, так и от многих других излишеств.

8. Медицина

Я специально позвонил в знакомую крупную фирму и уточнил, сколько их сотрудники платят за хорошую страховку: с обследованиями, стоматологией, госпитализацией и прочими возможными опциями. Не так и много: 36 тысяч рублей в год, 3 тысячи рублей в месяц.

Будем считать, что строительная фирма, в которой работает Матвей, даёт сотрудникам именно такую страховку. Страховка обычно покупается на семью, так что Сидоровы платят 6 тысяч рублей в месяц, и эти 6 тысяч (плюс, при необходимости, бесплатная медицина, которая в Петербурге также неплоха) полностью покрывают их потребности в медицинских услугах.

Кто-нибудь напишет сейчас: «Сидоровым повезло, у них здоровые зубы». Соглашусь, Сидоровым повезло. Так везёт не всем: я знаю людей, которые с детства регулярно ходят к стоматологу, но всё равно имеют проблемы с зубами. Но я знаю и тех, кто имеет почти идеальные зубы в 80+ лет. Современная стоматологическая наука продвинулась далеко вперёд.

9. Отпуск

Сидоровы летают в отпуск два раза в год. Цитирую: «пару недель «матрасного» отдыха в четырёхзвёздочном отеле какой-нибудь туристической страны и пару недель полноценного туризма с осмотром музеев, памятников и ресторанов».

Если планировать заранее и особо не экономить, матрасный отпуск стоит примерно 80 тысяч, а туристический — где-то 100 тысяч за две недели на двоих. Это не такое уж дорогое дело, не так давно читатель Денис Семёнов рассказывал, как регулярно ездит путешествовать на свою пенсию по инвалидности:

https://olegmakarenko.ru/1570068.html

180 тысяч в год — это 15 тысяч рублей в месяц.

10. Самолёт

Софья мечтает о собственном небольшом самолёте, но Сидоровы не могут себе его позволить. Оно и немудрено! Даже очень подержанная «цессна» стоит несколько миллионов рублей, а бензина она жрёт как гоночный автомобиль. Также нужно платить за хранение и обслуживание самолёта — как ни старайся, всё вместе меньше 30-50 тысяч в месяц выйдет навряд ли, скорее всего, будет даже больше. Сидоровым это не по карману.

С другой стороны, полёт на самолёте с инструктором стоит в Петербурге от 2500 рублей. Вполне доступная цена, чтобы можно было позволить себе периодически посидеть за штурвалом и посмотреть на свой домик с высоты. Предположим, что Софья летает раз в два месяца, покупая за 6 тысяч рублей получасовой полёт над Ленинградской областью.

11. Остальные траты

Давайте подсчитаем, сколько у Сидоровых остаётся на одежду, интернет, подарки внукам и тому подобные расходы, которые не вошли в основной список. Вот табличка. Как видите, мы не распределили ещё 30 тысяч, которых должно с избытком хватать и на карманные расходы, и на то, чтобы закидывать раз в месяц немного денег на банковский счёт на случай чего-нибудь непредвиденного:

Если я что-то забыл, если я что-то неправильно подсчитал или указал где-то нереальные цены, пожалуйста, пишите в комментариях, буду рад обсудить.

Повторю ещё раз — Сидоровы вовсе не являются эстетствующими сибаритами, которые утопают в изысканной неге. Просто им повезло жить в свободной стране, которая не мешает своим гражданам заниматься личными делами. Скажу больше: расходы Сидоровых можно было бы при желании ужать в разы.

Так, к примеру, билет на автобус Петербург-Хельсинки стоит 800 рублей, этот туристический маршрут доступен сейчас любому бедному студенту. Построить дом по-прежнему можно довольно дёшево, хоть и не так близко от Петербурга, как в начале нулевых годов. Оборудовать мастерскую несложно, подержанные станки и инструменты стоят копейки.

Другой вопрос, что лично я, например, не поеду в Хельсинки, даже если мне за это заплатят, но, опять-таким, мы живём в свободной стране, и я невероятно рад, что никто не навязывает ни мне, ни Сидоровым какой-то определённый стиль жизни.

Источник: Место для дискуссий

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