«Прощайте, родная, любимая»: Райкин раздавлен тяжелейшей потерей

27.12.2019, 10:51, Разное

По словам Райкина, Галина Волчек была уникальной актрисой, выдающим
постановщиком, мудрым руководителем и глубоко порядочным человеком. В судьбе Константина
Аркадьевича Галина Борисовна сыграла важную роль.

Когда-то она приняла его в труппу «Современника»,
дав шанс реализоваться в карьере. Долгое время опекала молодого актера,
поддерживала веру в себя, активно участвовала в его судьбе.

«Она была умна, обладала точнейшей интуицией и творческим
чутьем. Я считаю ее своей театральной «мамкой», близким, родным
человеком. Ее режиссерские работы: «Обыкновенная история», «На
дне», «Двое на качелях» – это сильнейшие театральные впечатления
моей юности. Я никогда не забуду эти ее работы, ее человеческое участие в моей
жизни, ее мощнейшую харизму настоящего лидера», – написал Константин Райкин на
официальном сайте театра «Сатирикон».

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Публикация от Театр Сатирикон (@theatre_satirikon) 15 Ноя 2019 в 1:15 PST

Константин Аркадьевич отметил, что смерть Галины Волчек
большая потеря для искусства, а также большое горе для него лично. «Прощайте, родная, любимая Галина Борисовна…» – резюмировал Константин Райкин.

Напомним, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии артистка умерла от
отека головного мозга и отека легких.



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